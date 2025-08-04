Кандидат в Ульяновскую гордуму забыл указать судимость

В минувшее воскресенье избирательная комиссия Ульяновской области на своем сайте опубликовала очередные сведения о выдвижении и регистрации кандидатов в депутаты Ульяновской городской думы (выборы состоятся 14 сентября). В отличие от сведений, опубликованных 28 июля, после завершения процесса выдвижения кандидатов, о котором сообщал «Ъ», на этот раз список кандидатов, имеющих погашенную судимость, пополнился: к восьми прежним кандидатам с судимостью (один — самовыдвиженец, один — от СРЗП, шестеро — от КПРФ) добавился еще один — действующий депутат гордумы, кандидат от «Единой России» Владимир Фадеев.

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Согласно размещенным сведениям, Владимир Фадеев был осужден за «умышленное менее тяжкое телесное повреждение» (ч.1 ст. 109 УК РСФСР), судимость была погашена в апреле 1994 года.

Ранее, начиная с 25 июля, в сведениях о выдвижении и регистрации кандидатов судимость Владимира Фадеева указана не была. По данным облизбиркома, Владимир Фадеев был выдвинут партией в качестве кандидата реготделением партии «Единая Россия» 25 июля и в тот же день был включен в соответствующие сведения, но без указания судимости.

Между тем, согласно требованиям законодательства, кандидат, заполняя заявление о своем согласии баллотироваться, обязан указать наличие судимости, в том числе погашенной). То есть, если кандидат заполнял эту графу, то информацию о судимости кандидата избирком должен был разместить в сведениях о выдвижении еще 25 июля, но эта информация появилась в «сведениях» только 3 августа.

Сам Владимир Фадеев пояснил «Ъ-Волга», что «в заявлении о согласии баллотироваться была юристами допущена неточность». «Потом я обнаружил это, и направил необходимые документы вместе с заявлением, это было 31 июля или 1 августа. Юристы мне поясняют, что я вправе не позднее чем за сутки до регистрации подать изменения по документам»,— пояснил кандидат.

Председатель облизбиркома Елена Горбунова подтвердила «Ъ-Волга», что «поскольку кандидат сам выявил несоответствие документов, то его документы комиссия обязана принять, если он их сдал не позднее чем за сутки до регистрации». «Намеренно он забыл, скрыл, или виноваты другие люди, мы не знаем, а решение по этому факту будет принимать окружная комиссия», — пояснила госпожа Горбунова.

В ТИК Железнодорожного района Ульяновска сказали «Ъ-Волга», что недостающие сведения о судимости Владимир Фадеев передал в комиссию 1 августа, и решение о его регистрации в понедельник вечером уже принято.

Между тем член облизбиркома (от КПРФ) Рушания Айнетдинова высказала сомнения в возможности регистрации Владимира Фадеева, отметив, что в региональном законе о выборах депутатов представительных органов муниципальных образований (№109-ЗО от 1 августа 2007 года) «четко сказано, что все документы для регистрации кандидата представляются в окружную избирательную комиссию не позднее чем через 35 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов», «в этот срок входит и снесение изменений в документы», «а 35 дней истекли еще 30 июля».

Сергей Титов, Ульяновск