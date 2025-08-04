Полицейского и семь его соучастников осудят за сеть притонов в Нижнем Новгороде

Завершено расследование уголовного дела об организации притонов под видом массажных салонов в Нижнем Новгороде. Перед судом предстанут бывший замначальника отдела уголовного розыска областного ГУ МВД, двое предпринимателей, а также управляющий, бухгалтер и трое администраторов салона, сообщили в региональном СУ СКР.

По версии следствия, два заведения работали с августа 2019 по май 2024 года под покровительством бывшего полицейского, который получал часть дохода.

Уголовные дела против администраторов расследуются по ч. 5 ст. 33 «а» ч. 2 ст. 241 УК РФ («Пособничество в организации занятия проституцией»), против остальных фигурантов — по п. «а» ч. 2 ст. 241 УК РФ («Организация занятия проституцией»).

Бывшего замначальника отдела уголовного розыска также обвинили в злоупотреблении полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК), превышении полномочий с применением насилия и причинением тяжких последствий (пп. «а», «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ) и незаконном приобретении и хранении боеприпасов (ч. 1 ст. 222 УК РФ).

Уголовные дела будет рассматривать Нижегородский районный суд, добавили в областной прокуратуре.

Елена Ковалева