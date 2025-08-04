Иркутский сенатор Чернышев заявил об отсутствии конфликта с губернатором

Сенатор от Иркутской области Андрей Чернышев заявил «Ъ», что у него нет политических противоречий с губернатором Игорем Кобзевым. Ранее источники «Ъ» не исключали, что глава Приангарья может сменить своего представителя в верхней палате, однако в итоге губернатор включил господина Чернышева в «сенаторскую тройку».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

По словам Андрея Чернышева, взаимодействие с господином Кобзевым строится «на принципах взаимного уважения и конструктивного диалога» и носит практический характер. В качестве примера он привел контроль за строительством «нескольких инфраструктурных проектов» в регионе.

Напомним, Игорь Кобзев баллотируется на второй срок. В июле источники, близкие к губернатору, сообщали «Ъ», что его новым представителем в Совете федерации вместо Андрея Чернышева может стать участник спецоперации, Герой России Сергей Степанов. Замену они объясняли противоречиями, которые якобы возникли между губернатором и сенатором после прошлогодних выборов мэра Братска. Тем не менее в итоговую «тройку» военнослужащий не попал.

Подробности — в материале «Губернатор передоговорился с сенатором».

Влад Никифоров, Иркутск