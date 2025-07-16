Полку сенаторов прибудет

Как и в прошлом году, по итогам губернаторских выборов в Совет федерации будут назначены участники специальной военной операции (СВО). По данным “Ъ”, в случае переизбрания делегировать ветеранов в верхнюю палату могут главы Брянской и Иркутской областей Александр Богомаз и Игорь Кобзев. Претенденты с боевым опытом будут входить в «сенаторские тройки» и в других регионах.

О списке кандидатов, из которых губернатор Брянской области Александр Богомаз («Единая Россия») в случае победы выберет своего представителя в верхней палате, “Ъ” рассказали в региональной избирательной комиссии. В него вошли вице-губернатор по социальным вопросам Ирина Агафонова, действующий сенатор Вадим Деньгин, а также участник СВО подполковник Евгений Вылцан. По словам источника “Ъ”, близкого к региональной власти, губернатор может сделать выбор в пользу ветерана спецоперации.

Евгений Вылцан — уроженец Брянщины, выпускник Екатеринбургского высшего артиллерийского командного училища. С февраля 2022 года по июнь 2024-го находился на фронте в дoлжности заместителя командира бригады. Сейчас является заместителем начальника штаба отдела ракетных войск и артиллерии общевойсковой армии. Обладатель трех орденов Мужества и слушатель первого потока президентской программы «Время героев» (его наставником выступал господин Богомаз).

Действующий брянский сенатор Вадим Деньгин является членом ЛДПР. Он был делегирован в Совет федерации в 2020 году в рамках «пакетного» перехода представителей оппозиции из нижней палаты в верхнюю. Тогда вместе с ним сенаторами стали зампред комитета Госдумы по энергетике от КПРФ Александр Некрасов (Архангельская область), а также вице-спикер от «Справедливой России» Ольга Епифанова (Республика Коми). В обмен оппозиция не выдвигала своих представителей на губернаторских выборах.

Рассчитывать на повторение такого сценария в этом году, похоже, не приходится. Господин Некрасов ранее досрочно сложил полномочия, а на его место глава региона Александр Цыбульский уже назначил экс-гендиректора «Роскосмоса» Юрия Борисова (см. “Ъ” от 20 мая).

Госпожа Епифанова не вошла в «сенаторскую тройку» врио главы Коми Ростислава Гольдштейна. Вместо нее представлять республику в верхней палате, вероятнее всего, будет действующий сенатор от Еврейской автономной области Владимир Джабаров. Вадим Деньгин не ответил на звонки “Ъ”.

Еще один ветеран спецоперации может быть делегирован в Совет федерации от Иркутской области. Речь идет о ефрейторе Сергее Степанове, который летом 2024 года отправился на фронт добровольцем. 7 февраля в составе штурмового подразделения он захватил позиции двух украинских расчетов БПЛА и, несмотря на ранение, организовал оборону. Уже в мае за проявленное мужество он был удостоен звания Героя России.

После этого Игорь Кобзев стал регулярно приглашать бойца на официальные мероприятия. За последний месяц тот успел побывать на открытии спортивно-культурного праздника Сур-Харбан, поздравить выпускников в Иркутске, принять участие в митинге в День ветеранов боевых действий, а также стать участником специальной встречи с чиновниками. По данным источников “Ъ”, близких к правительству региона, действующий сенатор Андрей Чернышев в «тройку» господин Кобзева не войдет.

Участник спецоперации также появится в числе претендентов на сенаторское кресло от губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко.

По данным осведомленных источников “Ъ”, речь идет о бывшем первом вице-губернаторе Константине Патраеве, который с 2023 года служит в составе добровольческого батальона «Барс-31».

Вместе с ним в «тройку» войдет вице-спикер заксобрания области Татьяна Тюрина и действующий сенатор Сергей Перминов. Впрочем, источники “Ъ” утверждают, что господин Перминов сохранит свой пост.

Напомним, в 2024 году в верхнюю палату были делегированы три участника СВО — старший сержант Юрий Нимченко, майор Амыр Аргамаков и полковник Алексей Кондратьев. Первые два имеют «Золотые звезды» Героев России, третий — четыре ордена Мужества.

Андрей Прах; Сергей Толмачев, Воронеж; Влад Никифоров, Иркутск