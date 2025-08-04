Приложения свайпнули мимо

Приложения для знакомств теряют аудиторию. У большинства популярных в России сервисов продолжает снижаться количество пользователей, которые посещают их хотя бы раз в месяц, следует из статистики Mediascope. Впрочем, это касается прежде всего старых веб-приложений, рассказали “Ъ FM” игроки рынка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Например, у сервиса знакомств «Друг вокруг» аудитория за первое полугодия сократилась почти на 16,5%, следует из статистики. Однако площадка, основанная в 2009 году, остается самой популярной в России, ей продолжают пользоваться 1,9 тыс. человек. Отток аудитории аналитики также зафиксировали и у остальных сервисов из топ-5, среди них Mamba.ru, Tabor и Fotostrana. Прирост почти на 5% показало только приложение Loveplanet.

Впрочем, статистика Mediascope не вполне точна, так как не учитывает данные по мобильным приложениям, отмечает сооснователь дейтинг-приложения Twinby Вероника Яковлева: «Mediascope базируется на веб-поиске. Не все пользователи ищут приложения таким образом. Многие делают это в магазинах Google Play и App Store. Там, как и в веб-поиске, есть аналогичные SEO- и ASO-настройки, когда по ключевым словам получается релевантная выдача.

Молодое поколение, которое является преимущественно аудиторией дейтинг-сервисов, не ищут через поисковик. Определенные сервисы могут испытывать отток аудитории, возможно, именно из-за этого. Может быть, пользователи сервисов знакомств переходят в другие приложения, поэтому у некоторых платформ действительно может наблюдаться отток.

Какие есть общие тренды? Рынок до сих пор реабилитируется после ухода зарубежных конкурентов. Здесь история про то, что мы стараемся сделать сервисы, соответствующие тем, которые были ранее, так как есть определенный запрос со стороны рынка и аудитории. Они привыкли к определенному набору функций. Двух лет недостаточно для того, чтобы разработать качественное, быстрое, наполненное, работающее приложение. Мы только-только подходим к этому порогу. И дальше нас ждет какой-то этап развития. Плюс есть негативный фактор, который играет нам на руку, — это проблемы с отношениями. Сейчас очень много разводов, и одинокие люди пользуются дейтинг-сервисами».

Глобальный тренд на падение интереса к онлайн-знакомствам наблюдается не первый год. Это отражается и на финансовых показателях международных сервисов, говорит независимый эксперт в области разработки дейтинг-приложений Ярослав Сергеев: «Снижение внимания аудитории массовой к дейтингу — это глобальный тренд, который продолжается по сути уже второй год. Если посмотреть на график биржевых котировок Match Group, одной из крупнейших компаний на рынке дейтинга, то будет виден там большой дроп в ноябре 2024 года. Произошел он после того, как компания опубликовала отчетность за третий квартал, в котором она показала продолжение тренда на не рост аудитории ее крупнейших сервисов, в том числе Tinder, и на отток платящих клиентов.

Если не растет Tinder, это очень тревожный звоночек. Кроме этого, объемы запросов дейтинговой тематики также очень сильно падают. Этот тренд начался весной 2025 года и продолжается до сих пор. При этом конкуренция в каналах маркетинговых, она растет. Объем предложения сейчас на мировой арене превышает объем спроса».

Эксперты отмечают, что среди причин снижения интереса потребителей к сервисам знакомства в России, разочарованность женской аудитории. Девушкам не хватает возможности переписываться с иностранцами, и поэтому они переходят в зарубежные приложения.

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