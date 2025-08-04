Имущество тамбовского лакокрасочного завода выставили на продажу за 744 млн

Конкурсный управляющий обанкротившегося ОАО «Котовский лакокрасочный завод» (КЛКЗ, Тамбовская область) Павел Земцов объявил торги по продаже имущества предприятия. Это следует из данных «Федресурса». Начальная цена — 744,3 млн руб. Задаток составляет 10% от начальной стоимости.

Имущество завода продается единым лотом, в него входят здания, земельные участки, транспортные средства, оборудование, сооружения и устройства, производственный и хозяйственный инвентарь, а также незавершенные постройки и финансовые активы. Кроме того, часть имущества находится в залоге у московского бизнесмена Эдуарда Шихалиева и тольяттинского ООО «Производственная компания "Экохим"».

Конкурс пройдет на электронной торговой площадке «Фабрикант». Заявки на участие в торгах подаются до 4 сентября. Итоги подведут 5 сентября.

КЛКЗ обанкротился в мае 2011 года и с тех пор проходит через конкурсное производство. В мае 2025-го процедура была продлена до 13 ноября.

В январе «Ъ-Черноземье» сообщал, что московская компания «Ф.ДМ» выкупила у структуры ВЭБа за 30 млн руб. 71% тамбовского КЛКЗ. На последнем собрании кредиторов компании 17 июля ООО «Ф.ДМ» представило план по выводу завода из банкротства.

Подробнее об этом — в материале «Ъ-Черноземье» «Котовску добавят красок».

Егор Якимов