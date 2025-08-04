Трек «Тем, кто с нами» «АК-47», Гуфа и Ноггано не доступен на «Яндекс.Музыке»

Песня «Тем, кто с нами» Гуфа, Ноггано и «АК-47» (группа из Березовского, Свердловская область) стала недоступна на «Яндекс.Музыке» по требованию Роскомнадзора, пишет «Ъ». В описании к треку указано, что ограничения введены по инициативе ведомства, но причины не сообщаются.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Лидер группы «АК-47» Витя АК

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Лидер группы «АК-47» Витя АК

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Песня также исчезла с платформ Apple Music и Spotify, а клип был удален с YouTube-канала лейбла Gazgolder. При этом в социальной сети «ВКонтакте» трек доступен.

«Тем, кто с нами» была записана в 2010 году и вошла в альбом «АК-47» «МегаPolice». Трек считается одним из самых популярных в репертуаре этих артистов.

Алексей Буров