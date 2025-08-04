Средняя ставка аренды в формате light industrial в Петербурге выросла на 4%

По итогам первой половины текущего года ставка аренды на индустриальные объекты формата light industrial класса А в Петербурге составила 11,9 тыс. рублей за кв. м в год, прибавив за полгода 4%. Средневзвешенная цена продажи таких объектов увеличилась на 5% — до 105 тыс. руб. за кв. м. Такие данные 4 августа представили аналитики консалтинговой компании NF Group.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

На текущий момент общий объем рынка light industrial в Петербурге и Ленобласти составляет 98 тыс. кв. м. За шесть месяцев он пополнился лишь одним новым проектом, состоящим из двух корпусов в индустриальном парке «Ломоносовский» общей площадью 2,6 тыс. кв. м.

Как отметил директор департамента индустриальной и складской недвижимости NF Group в Санкт-Петербурге Илья Князев, интерес к формату light industrial в городе на Неве традиционно устойчив, хотя и развивается постепенно. Основной спрос формируют локальные производственные компании и дистрибьюторы — на их долю приходится 39% и 33% всех арендаторов соответственно. Для них важно, чтобы площадки совмещали функции производства, склада и офиса в одном решении.

«Наибольший потенциал для развития сегмента — в пригородных зонах с хорошей транспортной доступностью, где можно реализовывать гибкие и технологичные проекты под реальные потребности бизнеса»,— отметил господин Князев.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что по итогам шести месяцев 2025 года объем инвестиций в коммерческую недвижимость Санкт-Петербургской агломерации составил 39 млрд рублей, что более чем на 50% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Первое место по вложениям заняли земельные участки под застройку (30% всех сделок), второе — склады (28%).

Андрей Цедрик