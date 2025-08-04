Сколько в России языков

По данным Минпросвещения, сегодня в России насчитывается более 270 родных языков и диалектов. В 64 субъектах РФ реализуются образовательные программы по 76 родным языкам в рамках начального, основного, среднего и дошкольного образования.

Согласно последней переписи населения 2020–2021 годов, самыми распространенными родными языками в РФ являются русский (111,5 млн человек), татарский (4,07 млн), чеченский (1,64 млн), башкирский (1,32 млн), аварский (908 тыс.), чувашский (800 тыс.), армянский (675 тыс.), кабардино-балкарский (609 тыс.), даргинский (587 тыс.) и кумыкский (523,7 тыс.).

В числе самых редких родных языков (менее 100 носителей у каждого) — юитский (язык азиатских эскимосов), югский (язык малой енисейской народности юги), керекский (входит в чукотско-камчатскую языковую семью), юртовско-татарский (относится к ногайской подгруппе карлукско-кыпчакской группы тюркских языков), водский (язык малочисленной народности водь, проживающей в Кингисеппском районе Ленинградской области).