На благоустройство Театральной улицы в Уфе направят до 259 млн рублей

Управление коммунального хозяйства и благоустройства администрации Уфы на аукционе 14 августа выберет подрядчика благоустройства Театральной улицы, сообщается на сайте госзакупок. Начальная цена контракта — 259,2 млн руб., его профинансируют из бюджетов республики и города в равных долях.

Работы необходимо провести до ноября 2026 года. В них входит фрезеровка и демонтаж бордюра, установка видеонаблюдения и освещения, укладка плитки, озеленение и установка малых архитектурных форм. Подрядчик должен предоставить пятилетнюю гарантию на работы.

Майя Иванова