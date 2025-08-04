Казахстан отправил первую партию нефти в Венгрию через Хорватию

Казахстан экспортировал первые 85 тыс. тонн нефти на венгерский нефтеперерабатывающий завод через Хорватию. Об этом сообщает пресс-служба казахской нефтегазовой компания «КазМунайГаз» (КМГ).

Транспортировку на танкере Alatau из порта Новороссийска до хорватского порта Омишаль обеспечил перевозчик «Казмортрансфлот» — дочерняя компания «КазМунайГаза». Затем нефть будут перекачена по Адриатическому нефтепроводу. Конечный пункт транспортировки — НПЗ Сазхаломбатта в Венгрии.

Нефть поставили в рамках стратегического расширения сотрудничества между КНГ и MOL Group (Венгрия). Это позволит расширять поставки казахстанской нефти на рынки Евросоюза, отметили в ГМК.