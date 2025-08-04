День чемпионов
В Ярославле состоялся победный парад «Локомотива»
3 августа, в День железнодорожника, в Ярославле прошло празднование первой победы ХК «Локомотив» в Кубке Гагарина. Автобус с хоккеистами проехал по основным улицам города. Игроки показывали главный трофей КХЛ горожанам, стоявшим у дорог, а те встречали их бурными возгласами. Финишировал парад на Советской площади, потом празднование перенеслось на «Арену-2000». Завершил день концерт рэп-исполнителя МОТ. Как ярославцы отметили завоевание Кубка Гагарина — в фотогалерее «Ъ-Ярославль».
1 / 21