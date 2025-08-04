День чемпионов

«Вы — наш верный помощник и большая часть этого успеха. Мы сделали это вместе. Для тех, кто был до нас, и для тех, кто придет после»,— капитан Александр Елесин обратился к болельщикам со сцены на Советской площади

Фото: ХК «Локомотив»