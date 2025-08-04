Суэцкий канал планирует заключить договор о партнерстве с Россией

Глава администрации Суэцкого канала Усама Рабиа заявил о желании заключить с Россией договор о партнерстве. По его словам, Суэцкий канал не политизирован, и его администрация открыта к сотрудничеству со всеми странами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ахмед Махмуд / РИА Новости Фото: Ахмед Махмуд / РИА Новости

«В настоящее время (у России.— “Ъ”) партнерства с Суэцким каналом нет, есть партнерство с экономической зоной Суэцкого канала на востоке Порт-Саида. Мы надеемся на это (договор о сотрудничестве.— “Ъ”)»,— сказал господин Рабиа в интервью «РИА Новости».

В феврале 2016 года Москва и Каир подписали меморандум о создании российской промзоны в районе Суэцкого канала (Порт-Саид). Там должны были создавать сборочные производства российских машиностроительных компаний для продажи в Африке и на Ближнем Востоке.

В мае 2025-го главное управление канала и российская спецкомпания подписали договор о передаче земельного участка для промышленной зоны РФ в Египте. По словам главы Минпромторга России Антона Алиханова, первые три года для России будет действовать льготный период без арендной платы за участок.