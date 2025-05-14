Россия получила участок под строительство промзоны в Египте

Глава Минпромторга Антон Алиханов сообщил, что Россия и Египет подписали договор о передаче земельного участка для российской промышленной зоны в республике. По его словам, интерес к проекту уже проявили фармакологические компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Как уточнил господин Алиханов, договор заключен между главным управлением Экономической зоны Суэцкого канала и созданной «буквально на днях» российской спецкомпанией, которая выступит девелопером проекта. «В текущем году начнет действовать льготный трехлетний период предоставления земельного участка без арендной платы для, собственно говоря, проведения строительных работ»,— сказал министр журналистам (цитата по «Интерфаксу»).

По словам главы Минпромторга, презентация проекта для российских компаний пройдет на площадке ВЭБ РФ 14 июня, на Петербургском международном экономическом форуме в июне и на выставке «Иннопром» в июле. «Будем агитировать их и рассказывать о преимуществах, которые они будут получать с точки зрения доступа на рынки третьих стран»,— добавил Антон Алиханов.

Помимо фармакологических компаний участниками проекта могут стать предприятия из сферы химической промышленности, машиностроения и производители стройматериалов. Господин Алиханов также указал, что с учетом трехлетнего льготного соглашения Россия заинтересована в том, чтобы строительство площадки началось как можно скорее.