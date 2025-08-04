The Guardian: у Дональда Трампа наблюдаются когнитивные проблемы

Странные заявления Дональда Трампа, которые он в последнее время делает в ходе публичных выступлений, и перескакивание с темы на тему в беседе с журналистами могут быть признаками когнитивных проблем президента США. Мнения экспертов в области психологии и психиатрии публикует The Guardian.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ken Cedeno / Reuters Фото: Ken Cedeno / Reuters

Резкая смена тем в разговоре является примером того, что Трамп отвлекается. «Сам того не замечая, он просто переключает темы, не контролируя себя, не излагая мысль связно»,— поясняет Гарри Сигал, преподаватель психологии Корнеллского университета.

Так, рассказывая об исполнении предвыборных обещаний, президент переключился на тему подачи воды в дома и начал рассказывать о том, какой душ, краны и напор воды ему нравится. Отвечая на вопрос о голоде в Газе, господин Трамп, похоже, не мог вспомнить, когда, как и чем США помогли Газе, и забыл, что другие страны тоже оказывали помощь. А во время обсуждения наводнения Техасе, ситуации на Украине и в Газе с членами кабинета президент 13 минут рассказывал, как лично продумывал отделку комнаты для заседаний в Белом доме.

Наблюдатели отмечают в речи президента регулярное отклонение от фактов, придумывание того, чего не может быть, многократное повторение одного слова или сочетания слов и другие странности.

«Если бы ко мне пришел пациент с такой бессвязной речью, резкими отклонениями от темы и постоянными повторениями, я бы почти наверняка направил его на тщательное нейропсихиатрическое обследование для исключения когнитивных заболеваний»,— ранее написал Ричард Фридман, профессор клинической психиатрии Медицинского колледжа Вейла Корнелла.

Алена Миклашевская