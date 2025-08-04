Режиссера Эльдара Шенгелаю похоронят в Тбилиси

Кинорежиссер, народный артист СССР Эльдар Шенгелая умер из-за остановки сердца, заявила режиссер Кети Долидзе. Похоронят господина Шенгелая в Тбилиси, где он жил.

«Он в последнее время болел. Он уже был стар. Где-то год не появлялся на публике. Эльдар умер дома»,— рассказала ТАСС госпожа Долидзе.

Похороны пройдут в Дидубийском пантеоне, уточнил директор некрополя Бадри Кутателадзе. Режиссера похоронят рядом с его родителями. «Сейчас мы ждем представителей его семьи, чтобы точно договориться о времени»,— сказал он агентству.

Эльдар Шенгелая умер сегодня на 93-м году жизни. Его карьера началась в конце 1950-х, дебютным фильмом стала «Легенда о ледяном сердце», снятая вместе с Алексеем Сахаровым. В 1958–1960 годы господин Шенгелая работал на киностудии «Мосфильм», с 1960 года — на киностудии «Грузия-фильм». За свою карьеру режиссер снял более десятка фильмов.