В Грузии умер кинорежиссер Эльдар Шенгелая

Грузинский кинорежиссер, народный артист СССР Эльдар Шенгелая умер в возрасте 92 лет. Об этом сообщил грузинский фонд Нато Вачнадзе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

«С прискорбием сообщаем, что скончался Эльдар Шенгелая»,— сказано в публикации фонда на странице в Facebook (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Эльдар Шенгелая окончил режиссерский факультет ВГИКа в Москве. Его дебютным фильмом стала киносказка «Легенда о ледяном сердце» (1957 год), поставленная вместе с Алексеем Сахаровым. В 1958–1960 годы работал на киностудии «Мосфильм», с 1960 года — режиссер киностудии «Грузия-фильм».

За свою карьеру режиссер снял более 10 фильмов, в том числе «Белый караван» (1963), «Необыкновенная выставка» (1968), «Чудаки» (1973),«Голубые горы, или Неправдоподобная история» (1983), «Кавказское трио» (2015). В 1988 году стал народным артистом. Также является лауреатом Государственной премии СССР в области литературы, искусства и архитектуры (1985).