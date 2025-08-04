УАЗ подтверждает снижение спроса, но продолжает работу по пятидневке

Ульяновский автомобильный завод в понедельник, 4 августа, возобновил производство автомобилей после окончания ежегодного планового корпоративного отпуска. Завод продолжил работу по общефедеральному графику пятидневной рабочей недели, сообщает пресс-служба предприятия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Титов, Коммерсантъ Фото: Сергей Титов, Коммерсантъ

При этом пресс-служба холдинга «Соллерс», в структуру которого входит ООО «УАЗ», опровергла распространенную в выходные дни информацию о том, что якобы УАЗ переходит на четырехдневную рабочую неделю по причине снижения спроса на отечественные марки из-за популярности китайских брендов.

Ранее КамАЗ и Горьковский автомобильный завод сообщали о переходе на четырехдневную рабочую неделю «на фоне непростой ситуации на рынке грузовых автомобилей и коммерческого транспорта». АвтоВАЗ сообщал, что в начале осени рассмотрит возможность изменения графика работы своих производственных площадок с 29 сентября 2025 года.

В пресс-службе УАЗа ответили «Ъ-Волга», что предприятие «тоже чувствует снижение спроса, как и весь российский автопром». «Но работа над издержками и модернизация производства нам позволяют не снижать темпы и работать по полноценной пятидневной рабочей неделе»,— пояснили в пресс-службе ООО «УАЗ». Уровень продаж и годовой план выпуска автомобилей на автозаводе назвать отказались, как не стали комментировать и вероятность корректировки плана выпуска автомобилей.

По данным агентства «АВТОСТАТ», размещенным в понедельник, за неделю с 28 июля по 3 августа в России было реализовано 29 247 новых легковых автомобилей, и это количество стало рекордным в 2025 году (по итогам 27-й недели — за период с 30 июня по 6 июля было продано 28 823 машины). За последнюю неделю лидерство по количеству проданных автомобилей сохраняет Lada, на долю которой пришлось 22,3% от общего объема реализации новых легковых автомобилей. Далее в этом рейтинге следуют Haval (12%), Chery (10%), Geely (7,1%), Changan (6,8%), Belgee (5,6%) и Jetour (3,8%). Кроме них отметку в 2% преодолели Solaris, Toyota, Omoda и GAC. Что касается самых продаваемых моделей по итогам минувшей недели, то тройку лидеров образуют кроссовер Haval Jolion (1 523 шт.), седан Lada Granta (1 437 шт.) и кроссовер Belgee X50 (1 003 шт.). Результаты остальных моделей составили менее 1 тыс. единиц.

Андрей Васильев, Ульяновск