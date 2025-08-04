Памятник изобретателю Ивану Кулибину установили в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде установили памятник нижегородскому механику-изобретателю Ивану Кулибину. Интерактивная скульптурная композиция появилась в сквере рядом с Успенской церковью в Крутом переулке — в историческом районе Започаинья, где в XVIII веке была усадьба семьи Кулибиных, сообщили в АНО «Центр 800», по заказу которой выполнялись работы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Институт развития городской среды Нижегородской области Фото: Институт развития городской среды Нижегородской области

Автором проекта выступил скульптор Константин Александров, архитектором — Дмитрий Александров. На разработку концепции и создание памятника направили 10 млн руб.

В основу художественной конструкции легли чертежи Ивана Кулибина. Объект выполнен в современной абстрактной стилистике с кинетическими элементами. Он состоит из металлической конструкции на винтовых сваях, к которой крепятся элементы механического мобиля. Зрители могут потянуть за рычаг, запустить механизм и поменять облик арт-объекта. Памятник подчеркивает динамику инженерной мысли, отметили в «Центре 800».

Елена Ковалева