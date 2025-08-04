Станцию метро «Василеостровская» будут закрывать на вход четыре дня из-за ремонта

В связи с запланированными работами по капитальному ремонту стилобата на станции метро «Василеостровская» в Петербурге будет временно изменен режим работы вестибюля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

Как сообщили в ГУП «Петербургский метрополитен», в течение четырех дней — 9, 10, 16 и 17 августа — станция «Василеостровская» окажется закрыта на вход, вестибюль будет работать только на выход.

Пассажиров просят учитывать данную информацию при выборе маршрута следования и по возможности пользоваться другими станциями метро и наземным общественным транспортом.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что станцию метро «Лесная» в Петербурге будут закрывать на вход с 18 августа до 17 декабря по будним дням из-за капитального ремонта эскалаторов.

Андрей Цедрик