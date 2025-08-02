Станцию метро «Лесная» будут закрывать на вход с 18 августа до 17 декабря

Вход на станцию петербургского метрополитена «Лесная» будут закрывать с 18 августа по 17 декабря в связи с капитальным ремонтом эскалаторов, сообщает «Фонтанка».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

Ограничения будут действовать только в рабочие дни с 8:10 до 9:30 и с 17:15 до 19:00. Режим работы станции может меняться в зависимости от пассажиропотока.

В 2016 году станцию уже закрывали на капитальный ремонт, он длился 11 месяцев. Девять лет назад специалисты провели капремонт эскалаторов, смонтировали отдельную досмотровую зону, заменили облицовку стен и пола.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что в конце июня на капитальный ремонт закрыли станцию метро «Парк Победы». Работы будут вестись два года. Реконструкцию оценивают в 3,2 млрд рублей.

Андрей Маркелов