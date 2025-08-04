На модернизацию лифтов в 180 домах Башкирии направят более 2 млрд рублей

Фонд капремонта Башкирии на аукционе 25 августа выберет подрядчика модернизации лифтов в шести городах и пяти районах республики, сообщается на сайте госзакупок. Начальная цена контракта — 2,4 млрд руб.

До 30 ноября 2027 года подрядчик должен разработать проект и заменить лифты в 180 домах в Уфе, Кумертау, Нефтекамске, Октябрьском, Салавате, Стерлитамаке, а также Белорецком, Благовещенском, Ишимбайском, Мелеузовском и Туймазинском районах. Подрядчик обязан предоставить пятилетнюю гарантию на объект.

Майя Иванова