Гидравлические испытания теплосетей пройдут в понедельник во Фрунзенском районе

В понедельник, 4 августа, специалисты АО «ТЭК СПб» запланировали проведение гидравлических испытаний во Фрунзенском районе Петербурга. Трубопроводы традиционно проверяют на плотность и прочность в преддверии нового отопительного сезона.

В зону испытаний в этот раз попадут тепловые сети, расположенные на территории, ограниченной проспектом Славы, Софийской улицей и Московской железной дорогой.

На время проведения работ давление в трубопроводах увеличивают до уровня, на четверть превышающего обычную нагрузку. При этом в целях безопасности температуру воды в сетях снижают до 40 градусов.

Прежде «Ъ-СПб» писал, что на прошлой неделе теплоэнергетики провели в Петербурге в общей сложности 40 гидравлических испытаний в десяти районах города.

Андрей Цедрик