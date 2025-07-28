Теплоэнергетики проведут 40 испытаний сетей в десяти районах Петербурга за неделю

В течение этой рабочей недели, с 28 июля по 1 августа, теплоэнергетики запланировали проведение в общей сложности 40 гидравлических испытаний в десяти районах Петербурга. Об этом сообщили в городском комитете по энергетике и инженерному обеспечению.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Комитет по энергетике и инженерному обеспечению Петербурга Фото: Комитет по энергетике и инженерному обеспечению Петербурга

В частности, специалисты АО «ТЭК СПб» проведут семь испытаний сетей в Выборгском, Колпинском, Фрунзенском, Красносельском, Калининском и Красногвардейском районах города.

АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» проверит сети от шести тепломагистралей, питающих горячей водой Центральный, Адмиралтейский, Фрунзенский, Выборгский, Красногвардейский и Калининский районы.

В свою очередь, ООО «Петербургтеплоэнерго» проведет 22 гидравлических испытания в Адмиралтейском, Курортном, Петроградском и Центральном районах, а ООО «Теплоэнерго» — пять испытаний в Курортном и Выборгском районах города.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в понедельник, 28 июля, теплоэнергетики испытывают трубопроводы в Выборгском и Колпинском районах Петербурга.

Андрей Цедрик