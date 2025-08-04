Партии готовятся к переселению на MAX

Появление у «Единой России» официального канала в новом национальном мессенджере MAX вызвало недовольство у ее конкурентов. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что партия власти опять получила «индивидуальные преференции», ведь функция создания каналов пока остается технически недоступной для всех остальных партийцев. Разработчики MAX заверили “Ъ”, что после завершения «технического тестирования» будут «рады видеть новых авторов и новые каналы». Другие парламентские партии, как выяснил “Ъ”, особой ревности к единороссам не испытывают, хотя тоже рассчитывают на скорое получение представительства в новом мессенджере.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Свой канал на платформе MAX «Единая Россия» открыла 30 июля, а уже 1 августа этот факт стал поводом для жесткой критики со стороны председателя ЦК КПРФ Геннадия Зюганова. В интервью партийному телеканалу «Красная линия» он заявил, что партия власти «вновь демонстрирует презрение к демократическим нормам» и «протаскивает методы диктата под правильными лозунгами защиты нашей информационной среды». Запуск единороссами канала на MAX в условиях, когда эта функция пока остается технически недоступной для всех остальных партий, по убеждению господина Зюганова, говорит об «индивидуальных преференциях» для «Единой России».

Разработчики мессенджера объяснили ситуацию иначе. В пресс-службе холдинга VK, который владеет MAX, “Ъ” сообщили, что платформа находится в процессе технического тестирования каналов. В ответ на вопрос, почему же тогда «Единая Россия» смогла им обзавестись, в то время как другие партии этого сделать не могут, в холдинге подчеркнули, что сейчас в MAX «сформирован набор каналов различной тематики, масштаба и активности аудитории». «Мы планируем постепенно расширять количество каналов для теста и будем рады видеть новых авторов и новые каналы»,— заверили представители мессенджера.

Не согласились с претензиями и единороссы. В пресс-службе партии “Ъ” заявили, что «никакой эксклюзивности доступа» у «Единой России» нет: «Мы отправили запрос, как только началось тестирование каналов, и через некоторое время получили возможность начать работу на платформе».

Национальный мессенджер начал тестировать функцию создания каналов 14 июля. Сначала там появились каналы общенациональных СМИ (в частности, RT, ТАСС, РБК и “Ъ”) и крупных компаний («Сбер», Ozon, ВТБ), а к концу месяца в мессенджер стали приходить государственные органы (Генпрокуратура, Совет федерации) и региональные власти (губернаторы Запорожской и Херсонской областей, главы Республики Марий Эл и Ханты-Мансийского автономного округа).

По всей видимости, разочарование КПРФ связано с тем, что там ждали прямого сигнала от платформы о том, что партиям уже можно завести в мессенджере свои каналы. Как рассказал “Ъ” зампред ЦК КПРФ Дмитрий Новиков, источник в MAX, знакомый с процессом разработки, заверил партию, что сделать это можно будет осенью. «Заявку на регистрацию мы не подавали, мы же им (разработчикам.— “Ъ”) доверяем»,— объяснил господин Новиков. В VK названный коммунистом срок не прокомментировали, но подтвердили, что возможность создавать каналы на платформе появится после окончания тестирования этой функции.

Желание поскорее оказаться представленными на новой платформе выразили и в «Справедливой России — За правду» (СРЗП), хотя ревности к единороссам там не испытывают. «Мы не считаем, что то, что "Единая Россия" первой зарегистрировала свой канал на платформе MAX, является предоставлением этой партии индивидуальных преференций. MAX — открытая площадка, и мы уверены, что ее администрация заинтересована в присутствии на ней всех политических партий»,— заявили “Ъ” в пресс-службе СРЗП. Там также сообщили, что 1 августа на совещании в центральном аппарате партии было принято решение о необходимости присутствия в MAX. Справороссы планируют завершить процедуру подачи заявки на регистрацию канала в течение ближайших двух-трех недель.

В ЛДПР от комментариев на эту тему отказались, а в партии «Новые люди» “Ъ” рассказали, что намерены следить за развитием мессенджера. «Аналогов было много, если этот будет удачным — хорошо»,— заявили в пресс-службе партии. При этом в «Единой России», уже испытавшей возможности MAX, отметили «общее удобство» платформы и готовность разработчика «к работе над предложениями по ее развитию». С точки зрения наполнения канала контентом трудностей не возникает, добавили в пресс-службе ЕР, «все интуитивно понятно».

Божена Иванова, Григорий Лейба