В Казани после ливня под троллейбусом провалился асфальт

В Казани на перекрестке улиц Сахарова и Закиева провалился асфальт на двух полосах автодороги. Яма образовалась под остановившимся троллейбусом, сообщили в Telegram-канале Госавтоинспекции города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Госавтоинспекция Казани Фото: Госавтоинспекция Казани

В ГАИ подтвердили изданию «Бизнес Online», что никто из пассажиров не пострадал. В Госавтоинспекции призвали водителей заранее планировать маршруты объезда опасного участка.

В воскресенье в городе прошли сильные ливни. Движение автомобилей было затруднено на многих участках. В частности, оказался затоплен Вознесенский тракт.