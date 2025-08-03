В Кургане произошел пожар на газораспределительной станции

Пожарные тушат пожар на курганской газораспределительной станции, сообщила пресс-служба МЧС. Причины возгорания не уточняются. Пострадавших нет. Жителей соседнего со станцией дома эвакуируют.

В тушении огня задействованы 42 человека и 9 единиц техники. Станция находится на улице Бурова-Петрова. Территория обесточена до устранения последствий возгорания. Также на месте происшествия находятся сотрудники аварийно-диспетчерской службы АО «Газпром газораспределение Курган», полиция и скорая.

В мэрии Кургана сообщили, что сейчас рабочие перекрывают подачу газа в микрорайоны Рябково и Северный. Вероятно, понадобится отключить снабжение и других районов, отметили там.