Чемпионат мира по водным видам спорта в Сингапуре

Мужчины

50 м, спина. 1. Климент Колесников — 23,68. 2. Павел Самусенко (оба — Россия), Питер Кетце (ЮАР) — 24.17.

400 м, комплекс. 1. Леон Маршан (Франция) — 4.04,73. 2. Томоюки Мацусита (Япония) — 4.08,32. 3. Илья Бородин (Россия) — 4.09,16.

Комбинированная эстафета 4х100 м. 1. Россия (Мирон Лифинцев, Кирилл Пригода, Андрей Минаков, Егор Корнев) — 3.26,93. 2. Франция — 3.27,96. 3. США — 3.28,62.

Женщины

Комбинированная эстафета 4х100 м. 1. США — 3.49,34 — мировой рекорд (предыдущий рекорд — 3.49,63 — также принадлежал сборной США и был установлен 4 августа 2024 года на Олимпийских играх в Париже). 2. Австралия — 3.52,67. 3. Китай — 3.54,77. 4. Россия (Алина Гайфутдинова, Евгения Чикунова, Дарья Клепикова, Дарья Трофимова) — 3.55,17.