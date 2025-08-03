Стамбул активировал уголь

Российские производители энергетического угля увеличивают поставки в Турцию, где спрос на него вырос из-за сокращения выработки ГЭС и устойчивого уровня выпуска цемента. Поддержку оказывает и сокращение добычи в Колумбии, основном конкуренте РФ за турецкий рынок. Во втором полугодии отгрузки российского угля в страну, вероятно, продолжат расти, однако в долгосрочной перспективе потенциал рынка ограничен.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Цены на российский энергетический уголь калорийностью 6 тыс. ккал на кг в Турции к 25 июля выросли на 2,9% неделя к неделе, до $88,2 за тонну, с учетом стоимости доставки, погрузки и фрахта (CFR), сказано в обзоре NEFT Research. Это максимальный прирост на западных рынках, следует из данных аналитиков. В Европе цены росли на 0,3%, до $99,9 за тонну (CIF ARA), в портах Балтики и Тамани — на 0,3% и 0,6%, до $61,8 и $69 (FOB) за тонну соответственно.

Рост цен на турецком рынке в NEFT Research объясняют увеличением спроса на уголь в условиях сокращения производства гидроэнергии из-за высоких температур и устойчивого уровня выпуска цемента.

«Российский уголь пользовался спросом на Ближнем Востоке благодаря приемлемой цене и высокому качеству»,— отмечают аналитики. Основной спрос формирует энергетический уголь высокой теплоты сгорания (около 6 тыс. ккал на кг) для электроэнергетики и промышленности, добавляет старший аналитик «Эйлер» Никанор Халин.

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По данным NEFT Research, за январь—июнь 2025 года Россия отгрузила в Турцию железнодорожным транспортом около 11,24 млн тонн энергетического угля. Начиная с апреля ежемесячные поставки росли, достигнув в июне 1,89 млн тонн. Больше в текущем году показатель был только в январе — почти 2,4 млн тонн.

Эксперт Института энергетики и финансов Александр Титов со ссылкой на данные турецкой статистики говорит, что в июне страна увеличила закупки угля всех типов на 7% к маю и на 15% год к году, до 3,2 млн тонн. За первую половину 2025 года весь турецкий угольный импорт вырос на 8%, до 20,5 млн тонн, закупки из РФ увеличились на 41%, до 15,7 млн тонн.

25–30 миллионов тонн может составить экспорт угля из РФ в Турцию в 2025 году, по прогнозам NEFT Research.

Господин Титов добавляет, что в июле—сентябре Турция обычно активно закупает уголь, и российские компании, вероятно, будут стремиться участвовать в поставках. В 2024 году, продолжает эксперт, в августе—сентябре именно турецкий спрос на спот поддержал цены на российский уголь в балтийских и азово-черноморских портах. «В этом году может быть то же самое»,— рассчитывает Александр Титов.

По итогам 2025 года экспорт российского угля, включая морской, в Турцию может достичь 25–30 млн тонн, ожидают аналитики NEFT Research.

«За счет короткого транспортного плеча поставки в Турцию становятся маржинальными как минимум для крупных компаний, даже учитывая общую среднестатистическую убыточность угольного экспорта сегодня»,— указывают эксперты. Тем более, говорит аналитик по суверенным и региональным рейтингам агентства «Эксперт РА» Кирилл Лысенко, традиционная конкуренция с Колумбией за турецкий рынок ослабевает. По его словам, поставки из Колумбии в 2025 году упали в 2,3 раза, до 1,7 млн тонн, на фоне сокращения объемов добычи на крупнейших месторождениях страны.

Россия остается ключевым поставщиком угля для Турции. Сравнительно удобная логистика в Черном море и наличие партий требуемого качества поддерживают конкурентоспособность РФ, указывает Никанор Халин. Но потолок экспортных объемов уже близок, предостерегает господин Лысенко. «Пространства для увеличения российскими компаниями доли турецкого рынка осталось немного. В среднесрочной перспективе потенциал наращивания поставок также ограниченный, учитывая постепенный сдвиг страны в сторону более экологичных видов топлива»,— говорит он. По словам Кирилла Лысенко, из 13 тыс. МВт строящихся и проектируемых в Турции энергетических мощностей около 90% приходится на генерацию из чистых источников.

В условиях затяжного кризиса на угольном рынке и санкций российские производители твердого топлива пользуются даже краткосрочными возможностями нарастить поставки в тот или иной регион. Так, компании заместили часть объемов австралийского угля на Тайване (см. “Ъ” от 17 июля), а также могут воспользоваться увеличением цен в европейском регионе из-за жары (см. “Ъ” от 25 июля).

Полина Трифонова