Уголь подключился к отоплению

Некоторые марки энергетического угля начали дорожать на внутреннем рынке в связи с началом подготовки к отопительному сезону. Из-за сокращения добычи формируется риск дефицита, что также поддерживает цены. По прогнозам части аналитиков, стоимость угля на внутреннем рынке продолжит расти во втором полугодии, но это едва ли позволит производителям полностью компенсировать экспортные потери.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Сезонный рост спроса и ограниченное предложение привели к росту цен на рядовой уголь марки «Д» в России калорийностью 5100 ккал из Кузбасса в июле на 6,1%, до 2,17 тыс. руб. за тонну, следует из обзора NEFT Research. Кузбасский уголь калорийностью 5300 ккал подорожал на 3,7% за месяц, до 3,11 тыс. руб. за тонну.

Как поясняют аналитики, спрос растет в связи с подготовкой к предстоящему отопительному сезону, а предложение сокращается из-за низкой экспортной рентабельности и роста себестоимости. Отдельные производители сталкиваются с дефицитом сырья для исполнения контрактов, но не спешат наращивать добычу, предпочитая искать более доступный уголь на рынке, говорится в обзоре.

По грубым оценкам, дефицит энергетического угля в России на конец 2025 года может составить около 5 млн тонн, если добыча в Кузбассе продолжит сокращаться из-за роста себестоимости и к концу года упадет на 6–8% по сравнению с 2024 годом, подсчитал управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин. Директор по аналитике Инго-банка Василий Кутьин отмечает, что некоторые метеорологи ожидают холодную и снежную зиму-2025/26. В центральных районах России температура часто будет опускаться ниже минус 15°C, в северных и сибирских регионах — местами до минус 30°C, что вызовет рост спроса на энергетические угли, говорит эксперт. Но, добавляет он, прогноз на зимний отопительный сезон неизбежно будет уточняться осенью 2025 года.

К концу года цены на кузбасский энергетический уголь 5100 ккал и 5300 ккал могут вырасти до 2,4 тыс. и 3,4 тыс. руб. за тонну соответственно, прогнозирует партнер NEFT Research по консалтингу Александр Котов. По его словам, на стоимость энергетического угля в ближайшие годы будут влиять сезонные колебания спроса в отопительный период, доступность экспортных каналов и, как следствие, объемы предложения на внутреннем рынке, усиление инфляционного давления, рост производственных затрат и девальвация рубля.

«В условиях неблагоприятной внешней конъюнктуры угольные компании будут стремиться пересматривать внутренние цены в сторону повышения, чтобы частично компенсировать снижение экспортной выручки»,— ожидает господин Котов. В годовом сравнении энергетический уголь в зависимости от калорийности и региона добычи подорожал на 10–22%, следует из данных NEFT Research. В рейтинговом агентстве НРА прогнозируют, что цены вырастут до 5,6 тыс. руб. за тонну к концу 2025 года.

Директор Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Александр Семин говорит, что отсутствие роста угольной генерации сдерживает рост внутреннего потребления энергетических углей в России. Но, по его словам, возможны локальные пики потребления на востоке страны, где сосредоточены основные мощности. Так, в 2024 году при снижении выработки ГЭС наблюдался рост генерации на угольных ТЭС, указывает господин Семин.

По словам Александра Котова, отгрузки на ТЭС на внутреннем рынке и накопление складских запасов частично компенсировали потери угольщиков в отгрузках на экспорт. Но, указывает он, рост цен на внутреннем рынке не позволит избежать убытков. «Экономика угольного предприятия такова, что издержки от закрытия выше, чем продолжение работы в убыток»,— говорит господин Котов.

Кроме того, большинство производителей работают на внутреннем рынке по долгосрочным контрактам с закрепленной формулой цены и менее 20% объемов проходят на споте, добавляют аналитики «Эйлер». По данным Росстата, сальдированный убыток угольных компаний в январе—мае 2025 года составил 136,2 млрд руб. против прибыли 9,1 млрд руб. годом ранее.

Против угля на внутреннем рынке играет и масштабная газификация энергетики, прежде всего в области генерации тепла, добавляет Василий Кутьин. «Массовое использование энергетических углей останется экономически оправданным только в случае с регионами добычи и соседними территориями»,— считает эксперт.

Полина Трифонова