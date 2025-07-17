Уголь едет на Тайвань

На фоне перебоев с поставками из Австралии на Тайване усилился интерес к российскому энергоуглю. Трейдеры ищут альтернативы для быстрого замещения выпадающих по разным причинам объемов, чем активно пользуются российские угольщики, предлагая им дополнительные дисконты. Однако точечная перестройка логистики на короткие сроки может приводить к дополнительным издержкам для угольных компаний.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ

Спрос на российский уголь высокой калорийности со стороны Южной Кореи ослаб на фоне сохраняющейся неопределенности в отношении импортных квот. В то же время интерес к нему усилился со стороны Тайваня, где перебои с поставками австралийского угля, вызванные заторами в портах из-за затяжных ливней, вынудили трейдеров искать альтернативные источники, выявили аналитики NEFT Research. Такой альтернативой и стал российский уголь. На этом фоне в некоторых портах подорожали угли калорийностью 6 тыс. ккал. Так, в австралийском Ньюкасле за отчетную неделю уголь подорожал на 2%, до $108 за тонну, в Хэмптон-Роудс на 3,6% — до $104,9.

В прошлом десятилетии ежегодный объем экспорта российского угля на Тайвань составлял 7–10 млн тонн. На Россию исторически приходилось 15–17% в общем импорте угля Тайванем, основные поставщики — Австралия и Индонезия, за ними следуют Колумбия, Южная Африка и США. Общий импорт угля островом в прошлом году сократился на 2,1%, до 57,4 млн тонн, что является историческим минимумом (в 2022 году — более 70 млн тонн). По данным NEFT Research, Тайвань в 2024 году импортировал 8,2 млн тонн энергоуглей из России, это плюс 4% год к году. За пять месяцев 2025 года, по данным Kpler, российский импорт энергоуглей на Тайвань морским транспортом составил 811,8 тыс. тонн. Причем в апреле и мае отгрузки стагнировали, оставаясь на уровне чуть выше 150 тыс. тонн.

Но рост поставок на Тайвань — не стратегическая история, полагает партнер NEFT Research по консалтингу Александр Котов. Нишево, пользуясь конъюнктурной волатильностью, Россия может нарастить отгрузку энергоугля во Вьетнам, Марокко, долгосрочно — только в Китай, Индию и Турцию, если откроется рынок Европы — в Польшу, перечисляет он. Но на китайский рынок продолжает давить избыток предложения угля.

Спрос на российский высококалорийный энергетический уголь премиального качества остается не только у Кореи и Тайваня, но еще и у Японии, более оптимистично настроен директор ЦЦИ Евгений Грачев.

«Одной из основных причин помимо качества является цена, так как австралийский высококалорийный уголь получается значительно дороже, и в условиях отсутствия свободного доступа российских компаний на эти рынки Австралия переориентирует свои объемы на более премиальные экспортные направления»,— поясняет он.

Александр Новак, вице-премьер, 8 июня 2023 года, о мировом спросе на уголь в статье для журнала «Энергетическая политика»: «В перспективе до 2050 года ожидается рост спроса в Индии и Юго-Восточной Азии, а также на Ближнем Востоке и в Латинской Америке».

Впрочем, экспортный маркетинг российского угля действительно напоминает сейчас ручной поиск внезапно открывающихся возможностей или, наоборот, адаптацию к новым возникшим обстоятельствам, признает господин Грачев.

«С учетом текущей ситуации на рынке энергетического угля, когда Китай и Индия сокращают импорт, российские экспортеры используют все существующие варианты по перенаправлению объемов на другие рынки»,— подтверждает начальник управления аналитики по рынку ценных бумаг Альфа-банка Борис Красноженов.

Например, поставки на Тайвань до середины 2024 года оценивались в 0,6–1,2 млн тонн в месяц, «но с сентября прошлого года ряд крупных потребителей Тайваня перестал работать с российской продукцией, и в 2025 году мы оцениваем ежемесячный экспорт на уровне менее 0,3 млн тонн в месяц», говорит Евгений Грачев. В случае полноценного открытия рынков Японии, Кореи и Тайваня, добавляет он, это может поддержать цены не только в восточных портах, но и в Тамани, так как поставки на премиальные рынки по более высоким ценам через южные порты могут быть экономически обоснованными.

Действительно, трейдеры ищут окна возможностей. Это приводит к краткосрочному росту цен на поставки на денежном рынке. Покупатели готовы платить за быструю замену угля высокую цену. Но для российских компаний это приводит и к рискам, предостерегает начальник аналитического отдела инвесткомпании «Риком-траст» Олег Абелев: «Переключение между направлениями увеличивает издержки, зависимость от политических решений».

Полина Трифонова