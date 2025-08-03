Более десяти рейсов задержали в Пулково из-за атаки беспилотников в Ленобласти

Атака беспилотников в Ленобласти задержала на вылет из Пулково 11 рейсов в Москву, Калиниград, Екатеринбург и Сочи, сообщает пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры 3 августа. Ведомство продолжает вести надзорные мероприятия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В прокуратуре подчеркнули, что контролируют соблюдение прав пассажиров задержанных рейсов. На текущий момент петербургский аэропорт работает штатно. Пассажиры могут обратиться за защитой своих прав по телефону горячей линии: 8 (911) 973-22-00.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко писал о трех сбитых БПЛА на территории 47-го региона. Разрушений и пострадавших нет, беспилотники подавали силами РЭБ.

Андрей Маркелов