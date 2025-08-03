«Акрон» и «Спартак» сыграли вничью в матче РПЛ
В воскресенье, 3 августа, в матче 3-го тура Мир Российской премьер-лиги (РПЛ) сезона 2025/26 тольяттинский «Акрон» принимал московский «Спартак». Поединок завершился со счетом 1:1.
Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ
Соперники забили мячи в добавленное время во втором тайма. В составе гостей отличился Пабло Солари. У «Акрона» реализовал пенальти Артем Дзюба.
Тольяттинская команда с пятью очками занимает промежуточное четвертое место в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» с четырьмя баллами находится на десятой позиции.