Закон о наказании за осквернение воинских мемориалов вступил в силу

Вступили в силу изменения в УК РФ, вводящие уголовную ответственность за осквернение воинских захоронений и мемориалов памяти погибших при защите Отечества. Наказание за преступление установлено в виде штрафа от 3 млн до 5 млн руб., принудительных работ или лишения свободы на срок до пяти лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

До сих пор в УК была прописана ответственность за «уничтожение, повреждение или осквернение мест захоронения, надмогильных сооружений или кладбищенских зданий» (ст. 244 УК РФ) и за публичное «осквернение символов воинской славы России и оскорбление памяти защитников Отечества» (ч. 3 ст. 354.1 УК РФ).

Правительство РФ предложило внести поправки в ст. 243.4 УК РФ, в которой ранее было предусмотрено наказание за уничтожение или повреждение мемориалов памяти защитников Отечества. Теперь оно будет применяться и за «осквернение» памятников. Авторы проекта приводили статистику: с февраля 2022 года зафиксировано более 370 «резонансных фактов осквернения» мемориальных объектов, но в таких случаях действующую ст. 243.4 УК РФ применить сложно. Закон был принят Госдумой 15 июля.

«Уголовная ответственность — мера серьезная, но оправданная в условиях, когда недружественные страны Запада пытаются исказить историю, уничтожают памятники и захоронения советских воинов, благодаря которым они сегодня живут»,— заявил 3 августа спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Полина Мотызлевская