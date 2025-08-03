Житель Балашихи застрелил женщину из ружья

В Балашихе задержали мужчину по подозрению в убийстве женщины. Ее тело было обнаружено в озере в деревне Федурново. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Московской области.

По версии СКР, 2 августа 35-летний подозреваемый пригласил двух девушек в квартиру в Балашихе. «После совместного распития спиртных напитков мужчина стал приставать к одной из знакомых... произошел конфликт»,— говорится в пресс-релизе. Подозреваемый выстрелил из ружья в лицо гостье, она умерла на месте. Вторая девушка покинула квартиру и обратилась в правоохранительные органы.

После обнаружения тела и оружия подозреваемый был задержан. Ему предъявлено обвинение. В ближайшее время следствие будет ходатайствовать об избрании меры пресечения.

По информации РЕН ТВ, погибшая — гражданка Камеруна, которая на протяжении года оказывала мужчине интим-услуги.