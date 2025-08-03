Грузия резко увеличила импорт российской свинины

В январе—июне импорт российской свинины в Грузию в денежном выражении достиг $7,8 млн, увеличившись почти в 33 раза год к году. Такие подсчеты приводит агентство BM.GE со ссылкой на данные Национального агентства статистики (Geostat).

Поставки российской свинины частично замещают импорт из Белоруссии. Эта страна до последнего времени формировала основной объем предложения на грузинском рынке

Россия традиционно выступала основным поставщиком в Грузию живых свиней. В 2024 году страна закупила 21,8 тыс. животных, стоимостью $33,2 млн, пишет местный портал Commersant.ge (либо «Комерсанти»). Год к году значения выросли на 18,8% и 19,4% соответственно. Доля России в структуре импорта в этом сегменте достигла 99,8%. Незначительный объем поставок осуществлялся из Дании. Данные по ввозу живых свиней в Грузию за 2025 год пока недоступны.

Георгий Двали, Тбилиси