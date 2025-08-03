Рособрнадзор опроверг данные об аномальном числе стобалльников ЕГЭ на Кавказе

В Рособрнадзоре называли ложной информацию об аномальном числе выпускников в Северо-Кавказском федеральном округе, сдавших ЕГЭ на 100 баллов. Такие данные распространились в Telegram-каналах.

«Ни один из регионов страны не продемонстрировал аномальных показателей по статистике стобалльников»,— говорится в пресс-релизе. Схема проведения ЕГЭ обеспечивает прозрачность процедуры и объективность результатов, подчеркнули в Рособрнадзоре.

По данным ведомства, в СКФО в этом году 98 стобалльников. По всей России — 7,4 тыс. Больше всего выпускников с максимальным баллом — в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Татарстане и Краснодарском крае. В ведомстве призвали искать информацию о Едином госэкзамене только на ресурсах Рособрнадзора.

Основной период ЕГЭ в 2025 году проходил с 23 мая по 4 июля. Пересдачи прошли 3 и 4 июля. На участие в основном периоде экзамена было зарегистрировано более 712 тыс. человек, из них 637 тыс.— выпускники этого года.