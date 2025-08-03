Банкрот из Ростовской области продает долг к кипрской фирме за 1,6 млрд рублей

Конкурсный управляющий обанкротившегося ООО «Вершина» из Семикаракорска Леонид Юшкевич повторно выставил на аукцион право требования к кипрской компании «Сургут П2 Риэл Проперти ЛТД» с начальной ценой 1,6 млрд руб. Об этом сообщается в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Харсеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Харсеев, Коммерсантъ

Согласно материалам дела, на торги выставлено право взыскания с кипрской фирмы «Сургут П2 Риэл Проперти ЛТД» в размере 1,8 млрд руб. В открытых источниках сообщается, что иностранная компания являлась совладельцем ООО «Вершина» с 11 декабря 2014 года по 16 января 2015 года. В апреле 2025 года конкурсный управляющий пытался продать долг к «Сургут П2 Риэл Проперти ЛТД» на торгах за 9,8 млрд руб., в мае лот выставляли на торги с начальной ценой 4,2 млрд руб., а в июле — 3,8 млрд руб. Предыдущие аукционы были признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок.

Требование основано на определениях Арбитражного суда Ростовской области о привлечении кипрской организации к субсидиарной ответственности. Фирма «Сургут П2 Риэл Проперти ЛТД» была зарегистрирована в мае 2014 года по адресу: Спиру Киприану, 61 Ск Хаус 4003, Лимассол, но исключена из торгового реестра Кипра в ноябре 2024 года.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Вершина» зарегистрировано в 2006 году в Семикаракорске. Основная деятельность предприятия — управление недвижимостью за вознаграждение или на договорной основе. Уставный капитал составляет 123,3 млн руб. Учредитель — ООО «Оценка и Инвестиции». Убыток за 2024 год составил 360 тыс. руб.

Торги пройдут 20 октября 2025 года в формате публичного предложения. Цена будет снижаться на 10% каждые семь дней в течение 77 календарных дней. Минимальная стоимость на последнем этапе составит 50 тыс. руб. Размер задатка — 20% от цены на соответствующем периоде снижения.

ООО «Вершина» признано банкротом Арбитражным судом Ростовской области в декабре 2016 года. Инициатором процедуры стал предприниматель Артур Карапетян с требованиями на 800 тыс. руб.

Тат Гаспарян