Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Самарской области 29% предприятий испытывают нехватку кадров

В Самарской области во втором квартале 2025 года доля компаний, испытывающих нехватку кадров, сократилась до 29%. Об этом говорится в докладе Центробанка «Региональная экономика: комментарии ГУ». В четвертом квартале 2024 года о нехватке сотрудников сообщали 34% респондентов. 

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

«По данным опросов Банка России, напряженность здесь понемногу спадает. Бизнес постепенно автоматизирует производство, перестраивает процессы так, чтобы увеличить производительность труда уже действующих сотрудников»,— отметили в ЦБ.

Вместе с тем, потребность в кадрах остается достаточно высокой и превышает количество зарегистрированных безработных.

Сабрина Самедова