В Самарской области 29% предприятий испытывают нехватку кадров

В Самарской области во втором квартале 2025 года доля компаний, испытывающих нехватку кадров, сократилась до 29%. Об этом говорится в докладе Центробанка «Региональная экономика: комментарии ГУ». В четвертом квартале 2024 года о нехватке сотрудников сообщали 34% респондентов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

«По данным опросов Банка России, напряженность здесь понемногу спадает. Бизнес постепенно автоматизирует производство, перестраивает процессы так, чтобы увеличить производительность труда уже действующих сотрудников»,— отметили в ЦБ.

Вместе с тем, потребность в кадрах остается достаточно высокой и превышает количество зарегистрированных безработных.

Сабрина Самедова