Аэропорт Пулково возобновил работу

Все временные ограничения в аэропорту Пулково сняты. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.

Теперь аэропорт Пулково полностью возобновил прием и выпуск воздушных судов. Ограничения были введены в 7:28 мск для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. Также Артем Кореняко сообщил, что воздушные трассы в и из Калининграда вновь открыты для полетов.

Как сообщали в Пулково, 22 рейса были направлены на запасные аэродромы и 57 рейсов задержаны на вылет в петербургском аэропорту. По направлениям Санкт-Петербург — Москва и обратно отменены и задержаны около 20 рейсов.