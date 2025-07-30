Глава диаспоры сменил статус

В федеральный розыск объявлен глава азербайджанской диаспоры на Урале Шахин Шыхлински, до последнего времени проходивший свидетелем по вызвавшему большой резонанс уголовному делу этнической группировки, обвиняемой в давних убийствах и покушениях. По данным источника «Ъ-Урал», в отношении него возбуждено два уголовных дела, в том числе касающееся инцидента с задержанием самого Шахина Шыхлински и его сына Мутвалы, который при этом сбил на автомобиле спецназовца.



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Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Шахин Шыхлински

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В базе МВД появилась информация об объявлении в федеральный розыск главы азербайджанской диаспоры на Урале Шахины Шыхлински. Статья УК РФ, по которой фигурант попал под уголовное преследование, традиционно не называется. По данным источника «Ъ-Урал», главу диаспоры могли объявить в розыск по ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти) и по ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство). По данным собеседника «Ъ-Урал», знакомого с обстоятельствами расследования, сейчас Шахин Шыхлински может находиться в гостевом доме при дипмиссии Азербайджана в Москве.

Поводом для возбуждения дела по ст.318 УК РФ стал инцидент, который произошел в начале июля, когда спецназ задерживал Шахина Шыхлински для доставки на допрос в качестве свидетеля по делу этнической группировки. Происходило это у ТЦ «Плаза Баку» в Екатеринбурге (ул. Сулимова, 21). Глава диаспоры сидел на пассажирском сиденье внедорожника, за рулем которого находился его сын Мутвалы Шыхлински. Тот, пытаясь отъехать от спецназовцев, сбил одного из них, причинив, как впоследствии выяснилось, тяжкий вред его здоровью. По решению Ленинского райсуда Екатеринбурга Шыхлински-младший был арестован по обвинению по ч.1 ст.318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). В среду, 30 июля Свердловский областной суд отклонил жалобу адвоката Мутвалы Шыхлински о смягчении меры пресечения и оставил решение суда первой инстанции без изменений, сообщили в пресс-службе судов региона.

Вину он не признал и заявил, что сбил силовика «не нарочно». Ранее он рассказывал «Ъ-Урал», что его действия были продиктованы тем, что при задержании «люди в масках» перекрыли движение и выбили окна в его автомобиле, направляя пистолеты.

Собеседники «Ъ-Урал» рассказали, что Шахин Шыхлински общается с сидящим в СИЗО сыном «через доверенных людей», но на суд по избранию меры пресечения 16 июля Шахин Шыхлински уже не пришел.

Кроме того, собеседники «Ъ-Урал» в силовых структурах не исключают, что правоохранители могут считать Шахина Шыхлински одним из лидеров этнической группировки, члены который обвиняются в убийствах и покушениях с 2001 по 2011 годы. Всего по делу были арестованы восемь уроженцев Азербайджана — Камал, Акиф, Аяз, Мазахир, Бакир Сафаровы, Ахлиман Гянджиев, Азиз Аббасов и Шахин Лалаев. По данным источника «Ъ-Урал», один из обвиняемых, Мазахир Сафаров, дал показания и изобличил своих сообщников. Другие фигуранты вину отрицают.

При задержаниях двое фигурантов скончались, что вызвало резкую реакцию официального Баку и последующие задержания нескольких россиян в Азербайджане.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: мвд.рф Фото: мвд.рф

Как сообщали в правоохранительных органах, следствие считает, все фигуранты входили в этническую преступную группировку, которая занималась разными видами незаконной деятельности — от организации проституции и распространения порнографии до торговли наркотиками.

Следователи, по данным «Ъ-Урал», предполагают, что им покровительствовал Шахин Шыхлински, в интересах которого якобы совершались нападения на предпринимателей, «отказывающихся платить взносы».

В частности, фигурантам инкриминируется убийство в мае 2001 года предпринимателя Юнуса Пашаева, который продавал одежду на рынке «Таганский ряд». По данным следствия, около кафе «Металлон его окружили и зарезали. В мае 2010 года было совершено покушение на убийство Фехруза Ширинова, который открыто выступал с обвинениями в адрес Шахина Шыхлински. По данным следствия, некто Элман Сулейманов пытался его застрелить, но пистолет дал осечку. А 8 августа 2011 года наемные убийцы пришли к дому владельца крупной овощебазы Икрама Гаджиева, который считался правой рукой Шыхлински. Исполнитель преступления выстрелил в голову Гаджиева, через четыре дня тот скончался в больнице от полученного ранения. Мотивом для расправы над ним, как предполагают следователи, стала его борьба за лидерство в азербайджанской диаспоре и передел сфер влияния в бизнесе.

Глава центра культуры, молодежи и спорта азербайджанцев Свердловской области Видади Мустафаев рассказал «Ъ-Урал», что, вероятнее всего, будет проведено собрание, на котором изберут нового главу азербайджанской диаспоры. «Я планирую выставить свою кандидатуру. Его организация "Азербайджан-Урал" — фикция для того, чтобы показывать работу властям», — сообщил господин Мустафаев.

Мария Шараева, Екатеринбург