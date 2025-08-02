Футбольный клуб «Уфа» выиграл у «Шинника» из Ярославля

Матч третьего тура Лиги PARI между футбольными клубами «Уфа» и «Шинник» (Ярославль) закончился победой команды из Башкирии. Игра, проходившая на уфимском стадионе «Нефтяник», завершилась со счетом 1:0.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Гол Данилы Ахатов (на переднем плане) принес «Уфе» первую победу в сезоне

Фото: Идэль Гумеров Гол Данилы Ахатов (на переднем плане) принес «Уфе» первую победу в сезоне

Фото: Идэль Гумеров

К третьему туру команды приходили с равенством очков — и «Уфа», и «Шинник» имели по поражению и ничьей.

Единственный гол в очной встрече был забит в конце первого тайма. Уфимцам удалось закрепиться на чужой половине поля. Полузащитник Никита Мацхарашвили, получив мяч, протащил его с левого фланга к штрафной. Его пас в центр был перехвачен, однако на подборе успел другой полузащитник Шамиль Исаев. Тот отпасовал нападающему Осману Минатулаеву, он — форварду Миграну Агеяну. Агеян решился ударить по воротам из-за пределов штрафной. Вратарь «Шинника» Тимофей Митров отразил удар, но отбил мяч перед собой прямо на ноги 21-летнему нападающему «Уфы» Даниле Ахатову, который с близкой дистанции низом пробил голкипера.

Таким образом, «Уфа» в трех турах набрала четыре очка.

Следующую игру команда из Башкирии проведет 10 августа в Волгограде против местного «Ротора».

Идэль Гумеров