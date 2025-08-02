В Пензенской области ограничили мобильный интернет из-за атаки БПЛА

В Пензенской области второй раз с начала суток ввели режим «Беспилотная опасность». Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко. Режим был введен впервые около часа ночи и отменен в 08:25.

«В целях безопасности граждан введены временные ограничения работы мобильного интернета»,— сообщил глава региона. Жителям рекомендовали не подходить к окнам и по возможности спускаться на нижние этажи или в подвал.

Утром 2 августа жители Пензы сообщали о «хлопках» в небе. Губернатор вскоре подтвердил, что «была совершена атака вражеских беспилотников на пензенское предприятие». Погибла женщина, еще два человека пострадали.