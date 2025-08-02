Два человека погибли в Ростовской и Пензенской областях в результате атаки БПЛА

Два мирных жителя погибли в Ростовской и Пензенской областях при атаке БПЛА в ночь на 2 августа, сообщили губернаторы регионов.

Как сообщил глава региона Юрий Слюсарь, в Ростовской области в поселке Углеродовском Красносулинского района загорелось одно из строений предприятия. В результате скончался сотрудник, который охранял объект.

В Пензенской области так же было атаковано предприятие, сообщил губернатор Олег Мельниченко. В результате атаки БПЛА погибла женщина. Еще два человека были травмированы, угрозы их жизни нет.