«Парк Победы» закрыли на два года

В Санкт-Петербурге закрылась на ремонт станция метро «Парк Победы: реконструкция, предполагающая снос старого вестибюля, продлится до августа 2027 года. На обновление части второй («синей») ветки город потратит 3,2 млрд рублей. До этого градозащитники пытались защитить вестибюль от сноса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В новом здании предусмотрены купол диаметром 18 метров, витражный фасад и мозаичные панно. Высота вестибюля вместе с куполом составит около 10 метров, а вход будет расположен со стороны Бассейной улицы

Фото: Архитектурная мастерская Сахновского В новом здании предусмотрены купол диаметром 18 метров, витражный фасад и мозаичные панно. Высота вестибюля вместе с куполом составит около 10 метров, а вход будет расположен со стороны Бассейной улицы

Фото: Архитектурная мастерская Сахновского

Генерального подрядчика для реконструкции станции площадью 953,6 кв. м выбрали в начале весны. Контракт на сумму 3,2 млрд рублей заключили с АО «Эн-Системс». Компании предстоит до 16 августа 2027 года построить двухэтажное здание с подвальным этажом и благоустроить прилегающую территорию.

Проект работ согласовали с градостроительным советом города в 2021 году, но Госстройнадзор выдал разрешение на проведение реконструкции в начале июня этого года. На сроки старта повлияли градозащитники, которых не устраивало решение о сносе вестибюля.

Станция метро «Парк Победы» была открыта в апреле 1961 года. Наземный вестибюль выполнен по типовому проекту: аналогичные павильоны были построены на «Электросиле», «Фрунзенской» и «Горьковской» (две последние уже демонтированы — «Ъ-СПб»). Теперь в Петербурге останется лишь одно подобное здание — на «Электросиле», которую тоже планируют снести.

Урбанисты подавали заявки на включение здания в список выявленных объектов культурного наследия, и хотя КГИОП временно заносил его перечень зданий с признаками ОКН, но по окончании сроков обследования вновь отказывал в предоставлении охраны.

Итоговый облик нового вестибюля в стиле неомодернизма разработала Архитектурная мастерская Сахновского, которая ранее занималась обновлением внутренних дворов Михайловского дворца и вестибюля «Электросилы». В новом здании предусмотрены купол диаметром 18 м, витражный фасад и мозаичные панно. Высота вестибюля вместе с куполом составит около 10 м, а вход будет расположен со стороны Бассейной улицы.

«Парк Победы» решили закрыть на длительный срок из-за необходимости капитального ремонта изношенных эскалаторов и полной перестройки вестибюля. До закрытия в руководстве метрополитена уточняли, что она не справляется с увеличивающимся пассажиропотоком, который с момента запуска станции вырос вдвое.

Станция метро «Парк Победы» известна как первый в метро Петербурга горизонтальный лифт, где пассажиров на платформе отделяют от поездов автоматические двери.

В проекте обновления станции город ориентировался на показатели 2019 года, где рассматривали «Парк Победы» и «Парк Победы-2» (пересадочная будущей кольцевой). Если ориентироваться на приведенные тогда результаты, то пассажиропоток составляет 66,1 тыс. пассажиров в сутки, среди которых утром заходят 4,3 тыс. человек в час, а выходят 3 тыс.

К тому же часть трафика для «Парка Победы» создавал находящийся рядом ледовый дворец «СКА Арена» с вместимостью 23 тыс. зрителей, в который в конце 2024 года вернулся главный хоккейный клуб города. Однако новый сезон СКА вновь проведет в Ледовом дворце, что тоже позволит снизить нагрузку на общественный транспорт Московского района.

Также для перераспределения трафика на время ремонта к «Электросиле» и «Московской» усилили движение шести автобусов, а именно № 3, 26, 50, 226, 263, 281, и двух трамваев № 29, 45. Дополнительно «Горэлектротранс» запустил временный трамвайный маршрут № 29В, для которого организовали отдельный поворот путей с Московского проспекта на Авиационную улицу.

Стефания Барченкова