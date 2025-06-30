«Парк Победы» закрыли на два года
Станцию метрополитена начали реконструировать за 3,2 млрд рублей
В Санкт-Петербурге закрылась на ремонт станция метро «Парк Победы: реконструкция, предполагающая снос старого вестибюля, продлится до августа 2027 года. На обновление части второй («синей») ветки город потратит 3,2 млрд рублей. До этого градозащитники пытались защитить вестибюль от сноса.
В новом здании предусмотрены купол диаметром 18 метров, витражный фасад и мозаичные панно. Высота вестибюля вместе с куполом составит около 10 метров, а вход будет расположен со стороны Бассейной улицы
Фото: Архитектурная мастерская Сахновского
Генерального подрядчика для реконструкции станции площадью 953,6 кв. м выбрали в начале весны. Контракт на сумму 3,2 млрд рублей заключили с АО «Эн-Системс». Компании предстоит до 16 августа 2027 года построить двухэтажное здание с подвальным этажом и благоустроить прилегающую территорию.
Проект работ согласовали с градостроительным советом города в 2021 году, но Госстройнадзор выдал разрешение на проведение реконструкции в начале июня этого года. На сроки старта повлияли градозащитники, которых не устраивало решение о сносе вестибюля.
Станция метро «Парк Победы» была открыта в апреле 1961 года. Наземный вестибюль выполнен по типовому проекту: аналогичные павильоны были построены на «Электросиле», «Фрунзенской» и «Горьковской» (две последние уже демонтированы — «Ъ-СПб»). Теперь в Петербурге останется лишь одно подобное здание — на «Электросиле», которую тоже планируют снести.
Урбанисты подавали заявки на включение здания в список выявленных объектов культурного наследия, и хотя КГИОП временно заносил его перечень зданий с признаками ОКН, но по окончании сроков обследования вновь отказывал в предоставлении охраны.
Итоговый облик нового вестибюля в стиле неомодернизма разработала Архитектурная мастерская Сахновского, которая ранее занималась обновлением внутренних дворов Михайловского дворца и вестибюля «Электросилы». В новом здании предусмотрены купол диаметром 18 м, витражный фасад и мозаичные панно. Высота вестибюля вместе с куполом составит около 10 м, а вход будет расположен со стороны Бассейной улицы.
«Парк Победы» решили закрыть на длительный срок из-за необходимости капитального ремонта изношенных эскалаторов и полной перестройки вестибюля. До закрытия в руководстве метрополитена уточняли, что она не справляется с увеличивающимся пассажиропотоком, который с момента запуска станции вырос вдвое.
Станция метро «Парк Победы» известна как первый в метро Петербурга горизонтальный лифт, где пассажиров на платформе отделяют от поездов автоматические двери.
В проекте обновления станции город ориентировался на показатели 2019 года, где рассматривали «Парк Победы» и «Парк Победы-2» (пересадочная будущей кольцевой). Если ориентироваться на приведенные тогда результаты, то пассажиропоток составляет 66,1 тыс. пассажиров в сутки, среди которых утром заходят 4,3 тыс. человек в час, а выходят 3 тыс.
К тому же часть трафика для «Парка Победы» создавал находящийся рядом ледовый дворец «СКА Арена» с вместимостью 23 тыс. зрителей, в который в конце 2024 года вернулся главный хоккейный клуб города. Однако новый сезон СКА вновь проведет в Ледовом дворце, что тоже позволит снизить нагрузку на общественный транспорт Московского района.
Также для перераспределения трафика на время ремонта к «Электросиле» и «Московской» усилили движение шести автобусов, а именно № 3, 26, 50, 226, 263, 281, и двух трамваев № 29, 45. Дополнительно «Горэлектротранс» запустил временный трамвайный маршрут № 29В, для которого организовали отдельный поворот путей с Московского проспекта на Авиационную улицу.