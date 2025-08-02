Товарооборот России и Болгарии снизился на 74%

Товарооборот России и Болгарии в 2024 году составил $1 млрд, что на 74% ниже уровня 2023 года — тогда этот показатель достиг $4,2 млрд. Об этом в интервью «РИА Новости» заявила посол РФ в Болгарии Элеонора Митрофанова. По ее словам, снижение связано с поддержкой Софией западных санкций против Москвы и постепенным отказом от закупок российских энергоресурсов.

В новых экономических условиях Россия впервые не вошла в десятку крупнейших торговых партнеров Болгарии, подчеркнула дипломат. Среди главных российских экспортных позиций в эту страну остаются удобрения, алюминий, чугун, электрооборудование, а также сжиженный природный газ. Болгария поставляет в Россию фармацевтику, медоборудование, парфюмерию, косметику, холодильное оборудование и табак.

Кроме того, посол отметила резкое снижение числа российских туристов в Болгарии. Так, в 2024 году страну посетили около 50,7 тыс. российских граждан, тогда как в 2019 году эта цифра достигала примерно 500 тыс. Эту тенденцию она связывает с отсутствием прямого авиасообщения, высокими ценами на билеты и разрывом двустороннего соглашения об упрощении визового режима по инициативе Евросоюза.