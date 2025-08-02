По делу о пожаре на пермской ТЭЦ-9 вынесен приговор

Индустриальный районный суд Перми 31 июля огласил приговор в отношении ведущего инженера-строителя Пермского филиала ПАО «Т Плюс» Антона Пономарева. По сообщению телеграм-канала Пермского краевого суда, он обвинялся в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасного производственного объекта).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пермь В Контакте Фото: Пермь В Контакте

Суд касался пожара на ТЭЦ-9 в Перми, произошедший 30 ноября 2022 года. Тогда загорелся турбинный цех, площадь пожара составила 100 кв. м, для тушения было привлечено 62 человека и 20 единиц техники, из цеха эвакуировали около 500 человек. Пожару был присвоен ранг сложности №3.

Причиной пожара стало возгорание масла при аварийной разгерметизации маслопровода высокого давления. Сотрудник подрядной организации «ВСТ-реконструкция» Станислав Столович погиб.

В результате пожара имуществу «Т Плюс» был нанесен крупный имущественный урон, стоимость восстановительных работ составила боле 329 млн руб.

По мнению суда, ведущий инженер-строитель не выявил визуально определимые отступления от требований технической документации. Таким образом, маслопровод с защитным коробом ввели в эксплуатацию с незаваренной верхней «крышкой» ограждения, что стало существенным нарушением требований промышленной безопасности опасных производственных объектов и привело к разрыву маслопровода, взрыву мелкодисперсной смеси и развитию пожара.

В итоге суд признал энергетика виновным и назначил ему наказание в виде принудительных работ на срок 2 года 6 месяцев с удержанием 15% из зарплаты в доход государства ежемесячно, с назначением дополнительного наказания в виде лишения права заниматься деятельностью по техническому надзору и контролю качества строительно-монтажных работ.

Также суд взыскал с ПАО «Т Плюс» в пользу матери погибшего сотрудника 2,5 млн руб.