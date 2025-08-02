Трамп снова потребовал главу ФРС Пауэлла уйти в отставку

Президент США Дональд Трамп снова потребовал от председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла уйти в отставку.

«"Опоздавший" Пауэлл должен уйти в отставку, как ушла в отставку Адриана Куглер, назначенная (экс-президентом США Джо) Байденом. Она знала, что он ошибся в вопросе процентных ставок. Он тоже должен уйти в отставку»,— написал господин Трамп в Truth Social.

Отставка Адрианы Куглер из совета управляющих ФРС назначена на 8 августа.

Дональд Трамп несколько раз заявлял, что ФРС должна снижать базовую процентную ставку. Он утверждает, что ведомство намеренно этого не делает, чтобы поддерживать высокие расходы по займам для федерального правительства.

30 июля ФРС по итогам заседания сохранила базовую ставку на уровне 4,25-4,5%. Господин Пауэлл ранее неоднократно заявлял, что не намерен подавать в отставку. Срок его полномочий истекает в мае 2026 года.