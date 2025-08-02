«Фанагория» выпустила 187 тыс. декалитров игристого вина в январе-мае 2025

В январе-мае 2025 года «Фанагория» выпустила 187 тыс. декалитров игристого вина, что на 17% больше год к году, следует из имеющихся в распоряжении «Ъ» данных участников алкогольного рынка.

На фоне роста производства, в июле 2025 года винодельня впервые отгрузила партию игристых вин в Израиль. В эту партию вошли белый и розовый брют, а также белое полусладкое игристое вино.

Партия уже доставлена в израильский порт Ашдод и проходит таможенные процедуры. После их завершения вина поступят в розничную продажу.