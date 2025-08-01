Петербург вошел в топ-3 регионов по объему первоначального взноса по семейной ипотеке

Наибольший интерес к семейной ипотеке среди регионов РФ наблюдается в Москве (10,5% заявок), Краснодарском крае (8,5%), Петербурге (6,4%), Башкортостане (5,1%) и Татарстане (4,6%). В совокупности на десять лидирующих субъектов приходится 55% от всего спроса.

Эксперты связывают это внутренней миграцией в крупные города и южные регионы. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные аналитического центра М2.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Самые высокие первоначальные взносы по программе зафиксированы в Москве (5 млн руб.), Московской области и Петербурге (по 3 млн руб.), Ленобласти (2,4 млн). Минимальные — в Волгоградской и Ростовской областях (по 1,7 млн).

«Максимальная сумма кредита по программе равна 6 млн рублей. Исключение — Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область: в этих регионах лимит увеличен до 12 млн рублей»,— отмечается в исследовании.

В среднем по стране по итогам первой половины 2025 года сумма кредита составила 5,3 млн руб., в Москве этот показатель достиг 9,6 млн руб., в Подмосковье — 7,6 млн, в Петербурге — 6,9 млн, в Ленобласти — 6,3 млн.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что всего за первое полугодие в Петербурге было выдано 15,2 тыс. жилищных кредитов.

Подробнее об этом читайте в материале «Спрос на ипотеку сократился вдвое».

Дарья Астанина